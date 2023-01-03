Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 января 2023 7:05

Два года лишения свободы грозит жителю ЗАТО Заречный за хищение стиральной машины матери

Подозреваемый признал свою вину - похищенное он сдал в комиссионный магазин, а денежные средства потратил на личные нужды
Виктор ВИКТОРОВ

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Заречный обратилась местная жительница 1963 года рождения. Женщина рассказала, что из комнаты в коммунальной квартире похищена стиральная машина.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 34-летнего сына потерпевшей, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый признал свою вину - похищенное он сдал в комиссионный магазин, а денежные средства потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.