Два года лишения свободы грозит жителю ЗАТО Заречный за хищение стиральной машины матери

В дежурную часть МО МВД России по ЗАТО Заречный обратилась местная жительница 1963 года рождения. Женщина рассказала, что из комнаты в коммунальной квартире похищена стиральная машина.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 34-летнего сына потерпевшей, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый признал свою вину - похищенное он сдал в комиссионный магазин, а денежные средства потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.