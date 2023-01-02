В Мордовии после наезда на «Volvo» с полуприцепом погибли водитель и пассажир «Лады»

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По информации пресс-службы МВД РМ, при движении около 5 утра 1 января со стороны г. Москва в направлении г. Пенза 73-летний водитель автомашины «Лада Гранта», вероятно, потерял концентрацию внимания на происходящее на трассе и врезался в остановившуюся впереди из-за неисправности автомашину марки «Volvo FH 12.420» в составе полуприцепа «Шмитц».

От полученных травм водитель автомашины «Лада Гранта» и 81-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Назначены экспертизы. 40-летний пассажир с различными травмами госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ».

В отношении водителя автомашины «Volvo FH 12.420» составлен административный материал по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (управление т/с без полиса ОСАГО).