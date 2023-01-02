Около 500 пензенских школьников приняли участие в агитпоходе «Звездный»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Самыми первыми на маршрут вышли школьники из Камешкирского района. Ребята посетили села Старый Чирчим, Лапшово, Кулясово, Русский Камешкир, Чумаево. Ребята благоустраивали памятники погибшим воинам в Великой Отечественной войне, организовали и провели выступления.

Ребята из Центра развития творчества детей и юношества Каменского района прошли через поселок Титово и село Мокрый Мичкасс.

А учащиеся Детско-юношеской школы Городищенского района на лыжах преодолели 10 километров от Городище до села Павло-Куракино.