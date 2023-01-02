Сотрудники Госавтоиспекции Мордовии помогли водителю, попавшему в ночное ДТП

Житель Самарской области из-за гололеда не справился с управлением и съехал в кювет. К счастью, водитель не пострадал, но промок и начал мерзнуть.

Мужчина обратился в экстренные службы. На место сразу же выехали лейтенант полиции Олег Онищук и капитан полиции Олег Ждакаев. Правоохранители вызвали трактор и эвакуатор, помогли вытянуть автомобиль из кювета и связались с родственниками водителя. Убедившись, что автолюбитель в безопасности, дорожные полицейские продолжили движение по маршруту патрулирования.

Житель Самарской области направил в МВД республики благодарственное письмо, в котором поблагодарил правоохранителей за помощь. «Благодаря оперативным действиям полицейских я был спасен из, казалось бы, безвыходной ситуации», - отметил в обращении гость республики.