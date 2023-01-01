Полицейский Дед Мороз из Мордовии пришел в гости к воспитанникам Кочелаевской школы-интерната

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В завершении мероприятия Полицейский Дед Мороз напомнил ребятам о правилах законопослушного поведения, вреде употребления алкогольных напитков и наркотических средств

К доброй акции «Полицейский Дед Мороз» присоединились также сотрудники ММО МВД России «Темниковский» и ММО МВД России «Краснослободский», которые поздравили многодетные семьи районов.

Сказочный персонаж вручил ребятам подарки и рассказал о запрете катания на ледянках вблизи автодорог, аккуратном обращении с хлопушками и бенгальскими огнями и необходимости быть внимательным при переходе проезжей части.