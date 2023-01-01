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НовостиОбщество1 января 2023 10:14

Решением суда четверо жителей Пензенского района лишены водительских прав

По искам прокурора прекращено право управления транспортными средствами у лиц, состоящих на учете у нарколога
Виктор ВИКТОРОВ

В ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура Пензенского района установила, что в ГБУЗ «Пензенская районная больница» на учете у врача нарколога состоят 4 гражданина с диагнозом «пагубное употребление наркотических веществ (каннабиноидов)», имеющие водительские удостоверения.

Как отмечает пресс-служба региональной прокуратуры, указанный диагноз входит в перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности, в том числе, деятельности, связанной с управлением источником повышенной опасности.

Врачебной комиссией ГБУЗ «Пензенская РБ» выданы заключения о наличии у указанных лиц противопоказаний к вождению транспортных средств до снятия с учета у нарколога.

По административным искам прокурора района решениями Пензенского районного суда прекращено право этих граждан на управление транспортными средствами.

Решения вступили в законную силу.