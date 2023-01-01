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НовостиПроисшествия1 января 2023 8:29

Пенсионерка из Кузнецка поверила в выплату компенсации за приобретенные ранее лекарства

Назвавшаяся сотрудницей ЦБ мошенница предложила 82-летней женщине за страховку и доставку обещанных 580 тысяч рублей перечислить более 270 тысяч
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Что кузнечанка и сделала. Как уточняет пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, только после этого пенсионерка позвонила в организацию, где ранее заказывала лекарства, там ей пояснили, что никакой компенсации они не выплачивают.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по городу Кузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемой в совершении преступления.