Пенсионерка из Кузнецка поверила в выплату компенсации за приобретенные ранее лекарства

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Что кузнечанка и сделала. Как уточняет пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, только после этого пенсионерка позвонила в организацию, где ранее заказывала лекарства, там ей пояснили, что никакой компенсации они не выплачивают.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по городу Кузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемой в совершении преступления.