В Заречном подросток разбился во время катания с горки на «ватрушке»

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Следствие установило, что вечером 30 декабря компания подростков решили покататься на тюбингах с горок на территории зоны отдыха «Лесная».

Однако для спуска несовершеннолетние выбрали необорудованный склон, в результате чего один из ребят 2006 года рождения на большой скорости влетел в дерево, получил травму головы и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники СУ СК по Пензенской области устанавливают обстоятельства произошедшего.

Следственное управление предупреждает жителей Пензенской области: соблюдайте меры предосторожности. Кататься на тюбинге можно только в специально оборудованных для этого местах, где обеспечены все меры безопасности для данного вида зимних развлечений.