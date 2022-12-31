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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 12:48

В Заречном подросток разбился во время катания с горки на «ватрушке»

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Следствие установило, что вечером 30 декабря компания подростков решили покататься на тюбингах с горок на территории зоны отдыха «Лесная».

Однако для спуска несовершеннолетние выбрали необорудованный склон, в результате чего один из ребят 2006 года рождения на большой скорости влетел в дерево, получил травму головы и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники СУ СК по Пензенской области устанавливают обстоятельства произошедшего.

Следственное управление предупреждает жителей Пензенской области: соблюдайте меры предосторожности. Кататься на тюбинге можно только в специально оборудованных для этого местах, где обеспечены все меры безопасности для данного вида зимних развлечений.