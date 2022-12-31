Поздравление генерального директора компании «СтанкоМашСтрой» Олега Кочеткова с Новым годом

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю с Новым годом и Рождеством!

В эти праздники всех нас объединяют самые светлые чувства – вера в лучшее, надежда на исполнение желаний, любовь к родным и близким людям. Пусть 2023 год принесет в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют, а все невзгоды останутся в прошлом.

От всей души желаю успехов во всех делах и начинаниях, радостных и светлых событий, оптимизма и отличного настроения! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков