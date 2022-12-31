Артём Здунов по телефону поздравил с наступающим Новым годом супругу участника СВО из Рузаевки

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

44-летний Вячеслав 25 августа ушел добровольцем участвовать в специальной военной операции, там он находится и сейчас. Ранее глава семьи трудился электросварщиком на одном из промышленных предприятий района.

Его жена рассказала, что сегодня разговаривала с супругом по телефону, это удается нечасто, - отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«Он говорит, что жив-здоров, и слава Богу. Вячеслав очень добрый, порядочный и отзывчивый человек. Заботливый муж и отец - сегодня он поздравил меня с наступающим Новым годом, прислал букет цветов и мягкую игрушку», - рассказала она. Сын Натальи также сейчас проходит срочную службу в армии.

Глава Мордовии поздравил Наталью Юрьевну с Новым годом и напомнил, что по любым вопросам, требующим решения, она может обращаться за помощью:

«Знайте, что мы всегда на связи, не стесняйтесь. Счастья вам в Новом году и чтобы с победой возвратились наши ребята», - пожелал Артём Здунов.

Новогодние подарки от руководителя республики семье бойца передал глава Рузаевского района Александр Юткин.