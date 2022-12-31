Пензенским спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России»

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта, согласно документам, звания «Мастер спорта России» удостоены девять пловцов Пензенской области.

Это воспитанники пензенской областной СШОР водных видов спорта Абрамов Владислав, Андреев Дмитрий, Волков Алексей, Захарова Екатерина, Каревская Виктория, Кизеев Кирилл, Рузов Владислав.

Спортивное звание присвоено также двум спортсменам СШОР «Союз» города Заречного Максиму Пронину и Тимофею Каргину.

Кроме того, мастером спорта стал пензенский бильярдист Артем Ирышков.