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НовостиСпорт31 декабря 2022 8:11

Пензенским спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России»

Министерство спорта РФ опубликовало приказы №203 нг и №203 от 29 декабря 2022 года «О присвоении спортивного звания «Мастер спорта России»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта, согласно документам, звания «Мастер спорта России» удостоены девять пловцов Пензенской области.

Это воспитанники пензенской областной СШОР водных видов спорта Абрамов Владислав, Андреев Дмитрий, Волков Алексей, Захарова Екатерина, Каревская Виктория, Кизеев Кирилл, Рузов Владислав.

Спортивное звание присвоено также двум спортсменам СШОР «Союз» города Заречного Максиму Пронину и Тимофею Каргину.

Кроме того, мастером спорта стал пензенский бильярдист Артем Ирышков.