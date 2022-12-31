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НовостиОбщество31 декабря 2022 6:03

Министр культуры и туризма Пензенской области исполнил мечту участницы акции «Ёлка желаний»

Накануне Нового года Сергей Бычков приехал с подарком в семью 17-летней Екатериной Тюриной
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Девушка давно хотела получить синтезатор, чтобы к ней домой мог приходить музыкальный терапевт и проводить занятия.

Руководитель ведомства исполнил мечту: для Кати приобрел инструмент фирмы «Yamaha».

А первые мелодии на новом синтезаторе специально для нее исполнил хормейстер заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля песни и танца «Полесские зори» Василий Ковалик, что стало еще одним подарком для Екатерины, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Гости из Белоруссии, которые в эти дни были с рабочим визитом в Пензе, с удовольствием откликнулись на предложение поздравить девушку с новогодними праздниками.

«Мы рады, что в такие дни, когда за окном прекрасная зимняя погода, нам удалось создать новогоднее настроение», - прокомментировал Сергей Бычков.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит на всей территории Российской Федерации в пятый раз. Она объединяет людей, желающих совершить добрые поступки, и нуждающихся в помощи детей.

Теперь, с появлением инструмента, у Екатерины возникла еще одна мечта – в будущем самой стать музыкальным терапевтом и помогать детям.