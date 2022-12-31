Поздравление председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Марты Дыбновой с Новым годом

Дорогие земляки!
Приближается Новый год - праздник, которого все мы ждем с надеждой на чудо. И пусть эти чудеса случаются!
Пусть исполняются все самые смелые и заветные желания! Пусть в ваши дома войдут счастье, любовь, здоровье, благополучие и понимание!
Мира! Добра! Душевного спокойствия! И стабильности в новом 2023 году!
С наступающим праздником, дорогие пензенцы!
Председатель Совета Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Пензенской области Марта Игоревна Дыбнова