Поздравление председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Марты Дыбновой с Новым годом

Дорогие земляки!

Приближается Новый год - праздник, которого все мы ждем с надеждой на чудо. И пусть эти чудеса случаются!

Пусть исполняются все самые смелые и заветные желания! Пусть в ваши дома войдут счастье, любовь, здоровье, благополучие и понимание!

Мира! Добра! Душевного спокойствия! И стабильности в новом 2023 году!

С наступающим праздником, дорогие пензенцы!

Председатель Совета Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Пензенской области Марта Игоревна Дыбнова