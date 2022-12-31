Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Новым годом

Уважаемые жители Пензенской области! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания тепло и сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!

В уходящем непростом году мы стали свидетелями исторических событий — в состав Российской Федерации вошли новые регионы, был принят ряд знаковых решений, направленных на преодоление беспрецедентного внешнеполитического давления. Наша страна достойно проходит выпавшие испытания, с честью отвечает на все вызовы, твердо отстаивая национальные интересы и право россиян жить, следуя собственному выбору.

Мы стоим на пороге нового года. Каким он будет — во многом зависит от нас с вами, от нашей добросовестной работы, неравнодушия, готовности прийти на помощь. Нам предстоит многое сделать вместе. Тем ценнее возможность провести эти праздничные дни в кругу семьи, встретиться с близкими, подарить сказку детям и внукам.

Слова глубокой признательности и поддержки адресую нашим землякам-участникам СВО, семьям мобилизованных, пензенцам, восстанавливающим мирную жизнь на освобожденных территориях. Спасибо всем, кто в новогоднюю ночь останется на рабочем месте, исполняя свой профессиональный долг.

Дорогие друзья! От всей души желаю крепчайшего здоровья, счастья, любви, мира и всего самого доброго в новом 2023 году!

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.Н. Супиков