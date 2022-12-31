Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Новым годом

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с чудесным, всеми любимым праздником – Новым годом!

В минувшем году были трудности и огорчения, но были и успехи, радости, свершения. Главное – то, что наша страна и наша область развиваются, и мы с добрым чувством встречаем Новый год.

В уходящем году Пензенская область сохранила стабильность во всех ведущих отраслях экономики. А по ряду показателей добилась впечатляющего роста: особенно хочется отметить наших аграриев, которые собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых. Мы продолжили реализацию национальных проектов, благодаря которым повышается качество жизни пензенцев: построены и отремонтированы школы, дороги, развивается социальная сфера и система здравоохранения. Мы добились успехов в науке, образовании и культуре. Спасибо вам, дорогие земляки, за добросовестный труд на благо родного края!

2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Это яркое свидетельство значимости профессии в современном обществе. В Пензенской области всегда были и есть одаренные, преданные делу наставники молодежи. У них особая миссия – приобщать детей к знаниям, учить их чести и достоинству, добру и справедливости, помогать становиться патриотами великой Родины. И с этой задачей педагоги достойно справляются.

Дорогие друзья!

Пусть наступивший год принесет много светлых и радостных дней, удачу во всех делах и начинаниях, станет временем новых свершений и побед!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, исполнения самых заветных желаний, праздничного новогоднего настроения!

Губернатор Пензенской области О.В. Мельниченко