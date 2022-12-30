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НовостиОбщество30 декабря 2022 17:17

Сотрудники Росприроднадзора посетили социально-реабилитационный центр в Кичкилейке

Одна из воспитанниц организации стала призером II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба ведомства

Фото: Пресс-служба ведомства

Таня Федотова заняла второе место в номинации «Экомир», а сам центр, в котором она живет, удостоен спецприза.

Кроме Тани, в центре живут еще 45 ребят. Воспитанники постоянно участвуют в конкурсах.

Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. И.о заместителя руководителя Управления Росприроднадзора Михаил Маркин поздравил ребят и социально-педагогический коллектив с наступающим праздником, вручил купленные для ребят подарки, выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.