Сотрудники Росприроднадзора посетили социально-реабилитационный центр в Кичкилейке

Фото: Пресс-служба ведомства

Таня Федотова заняла второе место в номинации «Экомир», а сам центр, в котором она живет, удостоен спецприза.

Кроме Тани, в центре живут еще 45 ребят. Воспитанники постоянно участвуют в конкурсах.

Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. И.о заместителя руководителя Управления Росприроднадзора Михаил Маркин поздравил ребят и социально-педагогический коллектив с наступающим праздником, вручил купленные для ребят подарки, выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.