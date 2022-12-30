В Пензе отремонтировали Светофорное дерево

Светофорное дерево появилось в нашем городе больше десяти лет назад – в 2011 году. Тогда после очередной замены светофоров на улицах старые, но работающие было решено собрать в единую конструкцию, создав необычный арт-объект.

Идею подсказал мэр Пензы Роман Чернов – подобную достопримечательность он увидел в Лондоне во время поездки и подумал, почему бы не создать нечто подобное в нашем городе. Пензенское дерево получилось ниже британского собрата, однако нельзя сказать, что менее красивым. Арт-объект установили неподалеку от вокзала «Пенза-I».

В последние месяцы светофоры на дереве не работали из-за поломки, однако на этой неделе сотрудники Управления ЖКХ города сумели устранить неисправность, вернув достопримечательности ее первозданный вид.