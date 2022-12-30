В Пензе заключен под стражу мужчина, покушавшийся на убийство 22-летнего парня

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, ссора между ранее незнакомыми мужчинами произошла в ночь с 18 на 19 декабря в баре на улице Ульяновской в Пензе, где они употребляли спиртное.

В процессе общения между обвиняемым и одним из его новых знакомых произошел конфликт из-за девушки. Они вышли из бара, на улице в ходе драки потерпевший причинил ему телесные повреждения.

Разозлившись, обвиняемый взял дома нож и вернулся в бар. Между мужчинами снова завязалась потасовка, которая продолжилась на улице. Извлеченным из рукава ножом обвиняемый нанес не менее трех ударов в область грудной клетки потерпевшего. Желая скрыть следы совершенного преступления, оттащил жертву на заброшенную стройку.

Пострадавшего через некоторое время обнаружил прохожий. Молодой человек 2000 года рождения госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Мужчина 1990 года рождения задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По делу назначен ряд судебных экспертиз.