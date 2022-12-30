Владимир Вдонин подарил детям из Вадинского района праздник

Сотрудники Центра выразили благодарность депутату за предоставление подарков для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Новогоднее поздравление для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, а также из малообеспеченных, многодетных и семей участников СВО организовали в Культурно-досуговом центре Вадинского района. На праздник пришли более 30 ребят.

Подарком для юных жителей муниципалитета стало театрализованное представление «Морозко». В завершение праздничного мероприятия все гости получили наборы конфет от Владимира Вдонина.