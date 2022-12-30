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НовостиОбщество30 декабря 2022 9:00

Владимир Вдонин подарил детям из Вадинского района праздник

Парламентария за неравнодушие поблагодарила администрация Комплексного центра социального обслуживания населения
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Сотрудники Центра выразили благодарность депутату за предоставление подарков для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Новогоднее поздравление для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, а также из малообеспеченных, многодетных и семей участников СВО организовали в Культурно-досуговом центре Вадинского района. На праздник пришли более 30 ребят.

Подарком для юных жителей муниципалитета стало театрализованное представление «Морозко». В завершение праздничного мероприятия все гости получили наборы конфет от Владимира Вдонина.