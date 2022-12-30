Пензенцев приглашают к участию в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики

По информации пресс-службы министерства внутренней и информационной политики,

заявочная кампания нового грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив начнется 1 февраля 2023 года.

Фонд принимает проекты по 9 тематическим направлениям, среди которых: «Нация созидателей», «Я горжусь», «Многонациональный народ», «Мы вместе».

Заявки на конкурс могут подать негосударственные НКО, коммерческие организации и муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Прием заявок продлится до 20 марта 2023 года.

Начать подготовку можно уже сейчас, заполнив на сайте фондкультурныхинициатив.рф тестовую заявку.