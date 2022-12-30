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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 7:30

В Мордовии после выезда на встречку госпитализирован 18-летний водитель автомобиля «Лада Гранта»

ДТП произошло в 22:00 28 декабря на 157 км автодороги ФАД М-5 «Урал»
Виктор ВИКТОРОВ

18-летний молодой человек (стаж с 2022 г., к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2022 г. привлекался 2 раза, 1 раз по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ, 1 раз по ст. 12.6 КоАП РФ) при движении в сторону г. Саранск не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Чайка Сервис 4784RB», который двигался со встречного направления прямо.

В результате ДТП водитель «Лады Гранта» с различными травмами госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ №4».

По результату освидетельствования 54-летний водитель «Чайки Сервис 4784RB» трезв, у водителя «Лады Гранта» взята кровь на анализ.