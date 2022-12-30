В Пензе отметят 100-летие образования СССР

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

29 декабря гости, среди которых артисты Заслуженного любительского коллектива республики Беларусь, народного ансамбля песни и танца «Полесские зори» (художественный руководитель Сергей Поддубный) побывали в Органном зале филармонии, где для них выступила солистка Софья Семьянова, а также на концерте в Пензенском музыкальном колледже.

По информации пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, сегодня гости примут участие в концертной программе, посвященной 100-летию образования СССР, которая состоится в ККЗ «Пенза». В исполнении белорусских артистов зрители услышат известные и всеми любимые советские песни. Прямую видеотрансляцию мероприятия проведет телеканал «Экспресс».

Также 30 декабря исполнители из дружественного государства выступят в районном доме культуры Лунинского района.