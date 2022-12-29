В Мордовии полицейские оказали помощь в пути водителю большегруза из Нижегородской области

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Мужчина просил поблагодарить старшего лейтенанта полиции Андрея Гусева и лейтенанта полиции Азата Алукаева за оказанную ему помощь в ситуации, с которой самостоятельно ему справиться было сложно.

как отмечает пресс-служба МВД РМ, во время патрулирования наряд ДПС обратил внимание на большегруз «МАЗ» с полуприцепом, припаркованный на обочине. Выяснилось, что внезапно у транспортного средства закончилось горючее. Ближайшая автозаправочная станция расположена в 60 км. Полицейские предложили помощь, однако житель Нижегородской области отказался, якобы проезжающий мимо водитель грузового автомобиля пообещал подвезти ему топливо.

Инспекторы ДПС оставили мужчине номер своего служебного телефона и продолжили патрулирование.

Спустя 45 минут, увидев, что МАЗ по-прежнему стоит на обочине, сотрудники Госавтоинспекции доехали до заправочной станции, приобрели топливо и привезли его водителю.

Поблагодарив полицейских за оказанную помощь и неравнодушие, автомобилист продолжил путь.