Один из спектаклей пензенского драматического театра был удостоен Губернаторской премии

Накануне в областном правительстве чествовали отличившихся жителей региона. Коллектив драматического театра получил Премию губернатора за спектакль «Мертвые души». Награду из рук Олега Мельниченко принял исполнитель главной роли Павла Чичикова, художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков.

«Мертвые души» — одна из самых популярных постановок Пензенского драматического театра. На IV театральном фестивале «МаскерадЪ» спектакль был удостоен сразу трех наград — за работу художника-постановщика Олега Авдонина, за лучшую мужскую роль Сергея Казакова и как лучший спектакль фестиваля.