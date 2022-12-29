В Мордовии в праздничные и выходные дни изменится график работы МРЭО ГИБДД

Прием граждан будет осуществляться 31 декабря 2022 года и 4-5 января 2023 года с 8:30 до 17:00 (перерыв на обед с 12:45 до 14:00), 1 - 3 и 6 - 9 января 2023 года нерабочие дни.

Госавтоинспекция напоминает гражданам о том, что наиболее простой и удобный способ получить необходимые госуслуги по линии ГИБДД – это воспользоваться возможностями Единого портала государственных услуг, информирует пресс-служба МВД РМ

Данный ресурс удобен в пользовании и создан специально для экономии времени при получении госуслуги или необходимой информации. Получение данных о штрафах ГИБДД, а также регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – эти действия можно спланировать на удобное для вас время, воспользовавшись возможностями Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).