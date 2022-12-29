Двое жителей Бессоновки предстанут перед судом за убийство приятеля

Как удалось установить следствию, вечером 4 декабря прошлого года компания молодых людей распивала спиртное на съемной квартире, где проживал один из обвиняемых. В какой-то момент между двумя приятелями началась ссора. Причиной стала общая знакомая парней.

Во время конфликта двое участников объединились против одного и начали избивать противника. Воспользовавшись тем, что мужчина не смог оказать сопротивление, сообщники погрузили его в багажник машины и отвезли на побережье Суры, где продолжили избивать.

В какой-то момент злоумышленники поняли, что потерпевший обратиться в полицию, и решили убить его, задушив лямкой рюкзака. После того, как мужчина умер, подельники сбросили его тело в реку. Один из обвиняемых прихватил с собой телефон погибшего.

В ходе следствия обвиняемые по решению суда содержались под стражей. Один из соучастников ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, второй – за покушение на грабеж. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.