С 31 декабря в Пензенской области будет введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

По поручению губернатора Олега Мельниченко в эти дни будет организовано дежурство должностных лиц, чтобы в случае возникновения ЧП проблему удалось бы решить в считанные часы.

- Необходимо также взять на контроль группу риска – одиноко проживающих, маломобильных, употребляющих спиртное граждан. Нужно сделать все, чтобы предотвратить пожары, - отметил глава региона.