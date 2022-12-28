Жители Пензенской области делятся семейными рецептами

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Министерство культуры и туризма Пензенской области запустило в социальной сети «ВКонтакте» кулинарный флешмоб «Новогоднее чудо в каждый дом». Его цель – популяризация семейных новогодних традиций.

На странице министерства публикуются ролики, записанные жителями региона. На видео семьи говорят свои любимые блюда: при этом в меню не только знакомые всем кушанья, но и национальные – урама, сюлонь прякат.

Флешмоб стартовал 21 декабря и завершится 31-го.