ФНС России предлагает налогоплательщикам отправиться в Новый год без долгов

1 декабря 2022 года истек установленный законодательством срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц за налоговый период 2021 года.

Начиная со 2 декабря на сумму неуплаченных налогов за каждый день просрочки начисляются пени. Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке. Так, за неуплату налогов служба судебных приставов имеет право наложить ограничение на выезд за пределы страны, запрет на проведение регистрационных действий с имуществом, произвести арест имущества должника.

Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных последствий налоговые органы Пензенской области рекомендуют в ближайшее время уплатить имущественные налоги. Это позволит встретить Новый год без долгов.

Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов:

- с помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин»;

- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

- через банковские терминалы или приложения мобильного банка;

- в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует физическим лицам оплатить задолженность по налогам до наступления Нового года!