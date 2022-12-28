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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:36

Врио главы города Пензы подарил одиннадцатилетней Софье Люкшиной новый телефон

Александр Басенко принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Ученица школы №54 Софья Люкшина написала в своем пожелании, что хочет новый телефон. Сегодня подарок ей привез временно исполняющий обязанности главы города Пензы Александр Басенко. Сладкий презент достался и младшей сестренке Сони – Полине.

- Бесценно видеть в глазах ребенка радость. Новый год – прекрасное время, когда должны сбываться мечты, – отметил Александр Николаевич.

Напомним, что «Елка желаний» проводится по всей стране. Акция рассчитана на участников в возрасте от 3 до 17 лет. Это ребята из малообеспеченных семей и сироты, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Тех, кому достанется подарок, отбирают случайным образом на сайте проекта.