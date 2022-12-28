Акция «Новогодний кешбэк» ждет своих победителей

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что жители Пензы и Пензенской области еще могут успеть принять участие в акции «Новогодний кешбэк», по результатам которой 200 клиентов получат денежные призы на свой лицевой счет.

Для участия необходимо:

- Погасить основной долг за электроэнергию по состоянию на 1 декабря 2022 года.

- До конца 2022 года оплатить текущее потребление электроэнергии по показаниям индивидуального прибора учета, снятым до 25 декабря или оплатить рекомендуемый платеж, который указан в ноябрьском счете.

Ста клиентам, использовавшим для оплаты официальный сайт компании, личный кабинет или мобильное приложение «ТНС энерго», на лицевые счета будет зачислено по 1000 рублей. Ещё ста победителям, оплатившим электроэнергию любым иным способом, будет зачислено по 500 рублей. Счастливчики будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Призы победителям будут зачислены в январе 2023 года.С положением о проведении акции можно ознакомиться на официальном сайте компании.