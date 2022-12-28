Александр Басенко вручил ключи от новых квартир детям-сиротам

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, ключи от нового жилья в микрорайоне Заря получили 28 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вместе с врио главы города их поздравил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Всего в 2022 году запланировано обеспечить детей-сирот 141 жилым помещением. В число претендентов вошли лица, получившие на это право до 21 октября 2020 года.

Приветствуя собравшихся, Александр Басенко отметил, что строительство дома, в котором теперь будут жить новоселы, удалось реализовать за короткий период – работы по возведению здания начались в апреле текущего года. Впереди строительство еще семи МКД в данном микрорайоне для переселения граждан указанных категорий и жителей из ветхого и аварийного фонда.