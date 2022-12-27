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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:22

В правительстве Пензенской области чествовали спасателей

Торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику, состоялось сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к собравшимся, губернатор Олег Мельниченко отметил, что спасателями становятся только действительно отважные люди. В этом году сотрудники ГУ МЧС по Пензенской области спасли более 180 человек, из которых семеро – это дети.

Глава региона поблагодарил спасателей за помощь при приеме и размещении эвакуированных жителей Донбасса.

После этого Олег Мельниченко вручил благодарность Президента Российской Федерации полковнику внутренней службы Вячеславу Тарасову. Отличившиеся сотрудники также награждены Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Пензенской области.