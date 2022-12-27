Артезианская вода убережет печень в длинные новогодние выходные

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Праздники – время гастрономических экспериментов, которые нередко ведут к перееданию. Мы балуем себя вкусными блюдами и деликатесами, которые, как правило, не входят в ежедневный рацион. Череда застолий – испытание для печени. От того, насколько она справится с нагрузкой зависит наше здоровье, активность и молодость.

Печень неспроста называют химической лабораторией организма. Она является фильтром для крови, вырабатывает желчь, обеспечивает метаболизм, накапливает витамины и минералы, выводит токсины, регулирует уровень жиров и углеводов.

Если проблемы с печенью только в самом начале, это легко можно пропустить, запустив болезнь. В органе нет нервных клеток. Симптомы проявляются, когда «поздно пить Боржоми». Поэтому важно подготовить печень к калейдоскопу праздничных застолий и пройти его, сохранив организм здоровым.

Главным помощником печени является качественная вода. Пензенцам доступна артезианская вода «Ключ здоровья», насыщенная микроэлементами, необходимыми для нормальной работы печени. Чтобы сохранить ее клетки от разрушения и избежать цирроза, нужно регулярно употреблять артезианскую воду в необходимых количествах. Вода является дирижером в ансамбле пищеварительной системы, обладая желчегонным эффектом. Она воздействует на весь пищеварительный тракт, улучшает секрецию желудочного сока, вследствие чего организм начинает получать больше питательных веществ из пищи. Артезианская вода способствует нормализации уровня сахара в крови, нормализует работу эндокринной системы. Прибавим к этому очищающий эффект – артезианская вода качественно улучшает обмен веществ, при этом увеличивая его скорость, налаживает работу кишечника. Разгонятся метаболизм, а значит, снижается риск набрать лишние килограммы.

Природная вода «Ключ здоровья» содержит полезные для человеческого организма минеральные вещества – такие как магний, калий, кальций и сульфаты. Употребление такой воды поможет вам сохранить здоровье печени на долгие годы. «Ключ здоровья» можно заказать через сервис интернет-доставки «Торнадо» или купить в киоске возле дома.