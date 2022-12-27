Руководители Пензенской области направили соболезнования родным и близким Василия Трохина

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Василий Иванович Трохин родился 31 октября 1964 года. Ещё во время учёбы в Пензенском машиностроительном техникуме начал трудовой путь: работал токарем 2 разряда на Бессоновском компрессорном заводе.

В 1984 году служил в рядах Советской Армии, выполняя интернациональный воинский долг в Афганистане. За проявленные мужество и героизм был награждён орденом Красной звезды.

После окончания службы многие годы трудился на предприятиях Пензы.

В 1999 году начал общественно-политическую деятельность, став заместителем председателя правления Пензенской областной организации Союз ветеранов Афганистана.

С ноября 2000 по февраль 2002 года – заместитель председателя исполкома Пензенской региональной организации «Партия «Единство», с 2002 по 2015 год – глава исполкома регионального отделения партии «Единая Россия».

Работая с декабря 2015 по 2020 год в должности заместителя председателя правительства Пензенской области, Василий Трохин много сделал для укрепления социально-политической стабильности и гражданского согласия в регионе.

«Он всегда трудился с полной самоотдачей, был ответственным и инициативным руководителем, добивался результата в решении поставленных задач, проявлял искреннее участие к людям и их проблемам, - сказано в тексте телеграммы. - Светлая и добрая память о Василии Ивановиче Трохине навсегда останется в наших сердцах»

О месте и времени церемонии прощания будет сообщено дополнительно.