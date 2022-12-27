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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:42

Председатель правительства Мордовии решил уволиться в связи с выходом на пенсию

Глава Мордовии Артём Здунов в понедельник, 26 декабря, удовлетворил просьбу Владимира Сидорова о выходе на пенсию
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В понедельник на заседании правительства Республики Мордовия руководитель региона объявил о принятом кадровом решении. Артём Здунов удовлетворил заявление Владимира Сидорова об увольнении в связи с выходом на пенсию.

В течение двух недель Глава республики должен предложить кандидатуру на должность Председателя Правительства региона. Артём Здунов отметил, что весь состав действующего правительства продолжает работать в полном составе на прежних должностях.