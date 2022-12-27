Председатель правительства Мордовии решил уволиться в связи с выходом на пенсию

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В понедельник на заседании правительства Республики Мордовия руководитель региона объявил о принятом кадровом решении. Артём Здунов удовлетворил заявление Владимира Сидорова об увольнении в связи с выходом на пенсию.

В течение двух недель Глава республики должен предложить кандидатуру на должность Председателя Правительства региона. Артём Здунов отметил, что весь состав действующего правительства продолжает работать в полном составе на прежних должностях.