Сергей Лавров призвал Киев выполнить предложения Москвы «подобру–поздорову»

Фото kremlin.ru

В противном случае, отметил Сергей Лавров, вопрос решит армия нашей страны.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их», - сказал он.

По словам министра, Украина и стоящие за ней США могут в любой момент прекратить бессмысленное сопротивление.

Кроме того, Лавров обвинил Киев в попытке добиться прямого столкновения Вашингтона и НАТО с Москвой. В интервью ТАСС дипломат уточнил, что к примеру подобных действий можно отнести провокацию 15 ноября, когда украинскую ракету ПВО, упавшую на территорию Польши, Владимир Зеленский выдавал за российскую. Министр добавил, что тогда Белому дому и альянсу «хватило ума не поддаться на эту уловку».

КСТАТИ

Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля 2023 года

При этом после 1 января оборот украинской валюты в регионе прекращается.

На сегодня курс гривны в Запорожье составляет 1,25 руб.

С нового года использовать украинскую валюту также перестанут в Херсонской области.