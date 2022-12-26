Стали известны имена победителей конкурса «Зарядись энергией профессионалов»

Фото: Пресс-служба компании

В Группе компаний «ТНС энерго» подвели итоги первого конкурса профессионального мастерства «Энергия профессионалов», проходившего в октябре и ноябре 2022 года.

«ТНС энерго Пенза» вошло в число призёров профессионального состязания. Техник Нижнеломовской районной службы сбыта Любовь Курышова удостоилась 3 места в номинации «Клиент всегда прав», также 3 место в номинации «Цифровая трансформация»заняла Вадинская районная служба сбыта.

В конкурсе принимали участие сотрудники всех 10 дочерних обществ компании – а это более 8 тысяч человек.Победителей и призёров определяли на основе выбора клиентов, оценивавших качество обслуживания, внешний вид представительств и центров обслуживания, компетентность сотрудников. Также одним из критериев оценки выступал уровень популярности онлайн-сервисов среди потребителей.

Системный подход к качеству обслуживания – один из приоритетов группы компаний «ТНС энерго». Проведение конкурса профессионального мастерства призвано придать дополнительный импульс совершенствованию процессов взаимодействия гарантирующего поставщика электроэнергии с клиентами.