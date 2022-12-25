Около семи лет в двух своих автомобилях житель Мордовии хранил два обреза

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Разбираясь с заявлением жительницы поселка Комсомольский, сообщившей, что около 4.30 утра 18 декабря неизвестный бросил в окно ее дома две стеклянные бутылки, полицейские установили машину, на которой перемещался злоумышленник.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, полицейским он пояснил, что стеклянную тару в окно односельчанки бросил из-за ранее возникшего конфликта.

При досмотре в багажном отделении его иномарки оперативники обнаружили обрез и 17 патронов.

Еще один обрез гладкоствольного ружья и 10 патронов были найдены в принадлежащем мужчине грузовом автомобиле.

По словам подозреваемого, оружие он обнаружил в 2015 году при проведении ремонтных работ на автодороге в Рязанской области и с тех пор незаконно хранил у себя.

В отношении 47-летнего жителя поселка Комсомольский ММО МВД России «Чамзинский» возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений.

Проводится проверка и по факту умышленного повреждения имущества местной жительницы.