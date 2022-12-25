В Пензе почтили память погибших в Афганистане воинов

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В церемонии возле мемориального комплекса «Афганские ворота» приняли участие первые лица города, депутаты, неравнодушные граждане. Врио главы города Пензы Александр Басенко обратился к ветеранам, пожелав им крепкого здоровья.

После этого память воинов, погибших в Афганистане, почтили минутой молчания.

СПРАВКА

В декабре 1979 года правительство Афганистана обратилось к руководству Советского Союза с просьбой об оказании политической, экономической и военной помощи для своей защиты. Правительство СССР направило в Афганистан ограниченный контингент войск. Среди участников тех событий были и пензенцы.