На территории Пензенской области продолжаются мероприятия по охране хвойных молодняков

Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

По информации министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, за незаконную вырубку одного новогоднего дерева предусмотрен штраф- до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей - для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, браконьеру придется возместить ущерб, который он нанес уничтожением хвойного дерева.

За незаконную заготовку нескольких новогодних деревьев уже грозит уголовная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.