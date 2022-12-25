Фонд Пензенской картинной галереи пополнило полотно Василия Беликова

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Не так давно в Губернаторском доме проходила выставка, приуроченная к столетию Василия Беликова. Художник родился в селе Свищевка, в 1947 году переехал в Пензу, учился в ПХУ, работал директором областного отделения Художественного Фонда.

В сорок лет был вынужден оставить творчество из-за проблем со здоровьем, но, победив болезнь, снова вернулся к рисованию.

В фонде Пензенской картинной галереи уже есть 26 его картин. Полотно «Ветеран. Старый рыбак», нарисованное в 1977 году, станет 27-й.