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НовостиОбщество25 декабря 2022 6:10

В поддержку участников СВО администрация Пензы решила в новогодний праздник обойтись без салютов

Мы солидарны с высказанной в соцсетях позицией жителей, - отметил 23 декабря врио главы города Александр Басенко в ходе заседания городской антитеррористической комиссии
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы администрации Пензы, в обсуждении вопросов на антитеррористической комиссии приняли участие представители правоохранительных органов и экстренных служб, руководители районных администраций, муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.

Также в рамках комиссии присутствующие рассмотрели готовность учреждений к предстоящим новогодним и рождественским мероприятиям, обеспечения безопасности , реализации мер антитеррористической направленности и воспитательной работы с подростками.

Для оказания содействия в обеспечении охраны общественного порядка органам внутренних дел в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будут задействованы члены народной дружины Пензы.