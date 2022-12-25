В поддержку участников СВО администрация Пензы решила в новогодний праздник обойтись без салютов

По информации пресс-службы администрации Пензы, в обсуждении вопросов на антитеррористической комиссии приняли участие представители правоохранительных органов и экстренных служб, руководители районных администраций, муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.

Также в рамках комиссии присутствующие рассмотрели готовность учреждений к предстоящим новогодним и рождественским мероприятиям, обеспечения безопасности , реализации мер антитеррористической направленности и воспитательной работы с подростками.

Для оказания содействия в обеспечении охраны общественного порядка органам внутренних дел в период проведения новогодних и рождественских мероприятий будут задействованы члены народной дружины Пензы.