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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 4:05

Пожар на Заречной улице села Серп и Молот в Пензенском районе унес жизнь человека

Следователи проверяют версии гибели в ночь на 23 декабря одиноко проживавшего в селе Серп и Молот пожилого мужчины
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что тело мужчины 1949 года рождения было обнаружено после ликвидации пожара в ночь с 22 на 23 декабря 2022 года в одной из квартир 2-квартирного дома по улице Заречной в селе Серп и Молот Пензенского района. По имеющейся информации,он проживал один.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего пожара. По результатам следователем будет принято процессуальное решение.