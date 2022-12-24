Российский журналист, политолог и просто талантливый человек Владимир Мамонтов отмечает юбилей

А сегодня в подмосковном Новогорске получилось застать Владимира Константиновича дома. Получилось обнять и поздравить давнего друга пензенцев и жителей Республики Мордовия, председателя Совета директоров «Комсомольской правды», генерального директора радио и сетевого издания «Говорит Москва», соучредителя и постоянного автора изданий медиагруппы в регионе.

Владимир Мамонтов – один из четырех главных редакторов «Комсомольской правды», имеющих прямое отношение к читателям всего Советского Союза, и, конечно, нашего общего Сурского края, непосредственно.

Ушли в историю главреды – работавший в 30-е годы прошлого века в Пензенской области Владимир Бубекин (1937), Владимир Сунгоркин (2022) – основатель региональной сети «Комсомолки».

В строю сегодняшний главред - Олеся Вячеславовна Носова – молодое дарование с командой, взрастившие аудиторию сайта газеты kp.ru до телевизионной. Однажды в Музее Победы Олеся сфотографировалась у большого панно с солдатами Победы и надписью на рейхстаге «А мы из Пензы!». К ликованию пензенцев – наш человек главред – разместила свое фото на страницах в соцсети.

И, конечно, главред - наш сегодняшний юбиляр.

Читатели, журналисты и друзья «Комсомолки» вместе с поздравлениями говорят Вам, дорогой друг: «А мы с вами из Пензы, мэтр Владимир Константинович!»

Коллеги Вести ФМ подготовили сюжет о юбиляре «Вести 1400 Литвинова.mp4»