Пензенский врач рассказал, как не получить травму в гололед

По словам врачей, многое зависит от обуви: чтобы не упасть зимой, стоит носить устойчивые сапоги или ботинки без высоких каблуков. Обувь не должна болтаться на ноге.

- Ледоступы или каучуковые или полиуретановые наклейки для подошвы спасут вас от скольжения, - отметил заведующий травмпунктом клинической больницы № 6 имени Г.А. Валерий Щербаков. – Пожилым лучше при ходьбе опираться на трость с шипами или резиновым наконечником.

Двигаясь по скользкому участку дороги, немного согните колени и наклонитесь вперед. Переставляя ноги, как бы «скользите» ими, не отрывая от поверхности. Руки держите свободными - они помогут удержать вам равновесие. Если вы несете сумки, в опасной ситуации бросайте их на землю.

Если падения не избежать, старайтесь падать на спину или на бок. Если вы накренились вперед и падаете в этом направлении, не выставляйте руки вперед – так легко сломать их.

Упав, не торопитесь вставать. Сперва прислушайтесь к своим ощущениям: не появилась ли резкая боль, не кружится ли голова.

- Если есть дискомфорт, попросите о помощи. Можете самостоятельно передвигаться – хорошо. Нет – либо попросите сопроводить вас до травмпункта, либо вызывайте бригаду скорой помощи по номеру 103 с мобильного телефона, - говорит врач.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ТРАВМАХ?

Пензенский травмпункт на улице Пионерской, 4 работает круглосуточно.

При серьезных травмах пациента на «скорой» привезут в травмпункт при Клинической больнице № 6 имени Г.А. Захарьина на улице Стасова, 7.

Детский травмпункт располагается на улице Бекешской, 43.