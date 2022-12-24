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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 9:19

Жителей Мордовии, укравших кур с сельскохозяйственного предприятия, приговорили к исправительным работам

Свою вину они призвали полностью
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

В августе этого года четверо работников сельскохозяйственного предприятия в Чамзинском районе от 26 до 35 лет решили украсть несколько кур-несушек, чтобы потом их продать. Сложив в мешки 65 птиц, они спрятали их в кустах за территорией фабрики и оставили до конца рабочей смены.

Спустя некоторое время кур нашли охранники, совершавшие обход территории, и сообщили об этом в полицию. Вечером вернувшихся за добычей воров задержали на месте с поличным. Причиненный ими ущерб составил 18 тысяч рублей. Куры были возвращены на фабрику.

Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ каждому.