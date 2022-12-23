ФНС сообщает: с 2023 года устанавливается единый срок представления налоговых деклараций

Федеральная налоговая служба сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения с 1 января 2023 года единого налогового счёта (ЕНС), которым предусмотрено обязательное применение организациями и индивидуальными предпринимателями порядка уплаты налогов, сборов и взносов в виде единого налогового платежа (ЕНП) с внедрением сальдированного учёта их обязательств перед бюджетной системой.

Единый налоговый счет (ЕНС) — это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. Налогоплательщик всегда будет понимать либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению.

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это перечисление денег единой платежкой для всех налогов. Все платежи аккумулируются на Едином налоговом счете плательщика (ЕНС).

С 2023 года необходимо перечислять общую сумму на ЕНС для исполнения совокупной обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, пеней, штрафов, процентов, которые обязан уплатить налогоплательщик или плательщик сбора, страховых взносов, налоговый агент.

Одновременно с 2023 года устанавливается единый срок представления налоговых деклараций – не позднее 25 числа месяца, а также единый срок уплаты налогов – 28 число месяца.

Отдельно от ЕНП уплачиваются:

- НДФЛ с выплат иностранцам с патентом

- пошлина, по которой суд не выдал исполнительный документ (ст. 11 НК РФ)

- утилизационный сбор

Также «по-старому» можно заплатить НПД, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога, вводится новая форма документа – уведомление об исчисленных суммах. Уведомление содержит всего пять реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма). Достаточно одного уведомления по всем авансам вместо заполнения множества платежек с 15 реквизитами в каждой. Причем можно оформить одно уведомление на несколько периодов. Например, если вы знаете, что у вас налог по имуществу не изменится в течение года, то можно подать уведомление один раз сразу за год по всем срокам уплаты.

Уведомление многострочное. В одном уведомлении можно указать информацию по всем авансам каждого обособленного подразделения.

Несвоевременное представление/не представление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени.

Преимущества ЕНС

- Платить налоги просто и без ошибок:один платеж в месяц, универсальные реквизиты для всех налогов, отсутствие ошибочных платежей, экономия времени и трудозатрат.

- Не нужно помнить сроки отчетности:один срок уплаты, одна дата для представления налоговой отчетности.

- Прозрачные расчеты с бюджетом:автоматическое распределение платежа, по налогам и бюджетам, единое сальдо расчетов с бюджетом (баланс), один день на снятие ареста с банковского счета, пени рассчитываются на сумму отрицательного сальдо, а не по каждому налогу.

- Переплату можно вернуть или поделиться с другом (партнером):один день для возврата,отсутствие срока давности образования переплаты, отсутствие задолженностей и мер взыскания при наличии переплаты, возможность зачисления «свободных»денежных средств по заявлению налогоплательщика на Единый налоговый платеж (ЕНП) другого лица.

Самая актуальная информация о едином налоговом счете размещена на промостранице «Единый налоговый счет» официального сайта ФНС России www.nalog.gov.ru