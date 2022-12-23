В Саранске после капитального ремонта открыли мост на улице Ботевградской

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Мост через Саранку на улице Ботевградской был открыт в 1981 году и с того времени ни разу не ремонтировался. Сооружение решили привести в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К работам приступили в марте. На эти цели было выделено более 440 миллионов рублей.

Как рассказал главный инженер компании-подрядчика «Мостострой» Иван Сатаев, строители отремонтировали опоры и заменили пролеты моста. В работе использовались современные высокопрочные материалы, благодаря чему сооружения еще с легкостью прослужит не один десяток лет.

- Подрядчик дает на все работы гарантийный срок - восемь лет. При необходимости в любое время мы можем обратиться для устранения недочетов, - отметил Артем Здунов.