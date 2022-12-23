В Пензе наградили победителей Международной премии «Экология – дело каждого»

Фото: Пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям

Татьяна Федотова завоевала второе место в номинации «Экомир». В награду за свое достижение она получила новенький смартфон.

Помимо этого, отдельного приза были удостоены три учреждения образования: школа №60, филиал «Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних» МБУ «КЦСОН города Кузнецка» и Областной социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов.

И.о. заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Михаил Маркин поблагодарил всех за участие в премии и пригласил к дальнейшему сотрудничеству.